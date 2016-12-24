''Fenerbahçe'de tekrar oynamak için çok çalışıyorum''

Fenerbahçe'de fotoğraf çekimine izinsiz gittiği ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan van der Wiel, Ntvspor'a önemli açıklamalarda bulundu.

'AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'



Gitmeyi düşünmediğini belirten Wiel, 'Gazetelerde çıkan haberler kesinlikle doğru değil. Ben burada kalmak istiyorum. Ayrılmak istemiyorum.' dedi.



'FOTOĞRAF ÇEKİMİ OLAYI...'



Sarı lacivertli ekipte tekrar forma giymek istediğini belirten van der Wiel; 'Fenerbahçe'de tekrardan oynamak için çok çalışıyorum. İnsanlar şu an beni görmek istediği yerde göremiyor ancak emin olun ilk 11'e girmek için her şeyi yapacağım. Fotoğraf çekimi olayı çok konuşuldu. Fotoğraf çekimleri olabilir ama benim hayatımda herşeyden önce gelen şey futboldur. Ben 14 yaşında gittiğim Ajax'tan beri çok çalışıyorum. Sabah antrenmanından önce ve akşam antrenmanından sonra da çalışıyorum.' dedi.



'EĞER HOCA BENİ ALMAZSA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM'



Advocaat'a da mesaj gönderen Wiel, 'İlk başta Türkiye'ye geldiğimde zorluklar çektim. Havadan, insanlardan ve yemeklerden dolayı çok zorluk çektim. Midemde bir problem yaşadım. Ama şimdi alıştım. Geri dönmek için çalışıyorum. Eğer hoca beni almazsa daha da çok çalışacağım.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.