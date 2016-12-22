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Fenerbahçe'de Sow endişesi

FENERBAHÇE'DE SOW ENDİŞESİ

Gabon'da düzenlenecek olan 2017 Afrika Uluslar Kupası'na Moussa Sow'un kadroda olup olmayacağı tartışma konusu oldu.

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Fenerbahçe forması altında gösterdiği performans ve attığı röveşata golleriyle dikkatleri üzerine çeken Moussa Sow'un, Gabon'da düzenlenecek olan 2017 Afrika Uluslar Kupası'na gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmazken; Senegal basını 31 yaşındaki golcünün davet almasının beklendiğini ifade etti.

Senegal basınında yer alan haberde, Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin, 14 Ocak-5 Şubat arasında düzenlenecek olan turnuva için son kararını henüz vermediği belirtildi.

Cisse'nin 23 kişilik kadro için son dokunuşları yaptığı ancak hücum hattı için henüz bir kesinlik olmadığı vurgulandı. Buna rağmen, Cisse'nin takımın iskeletinin yüzde 90'ını korumasının neredeyse kesin olduğu belirtildi. 

25 Kasım'dan bu yana Senegal Milli Takımı Doktoru Abdourahmane Fédiore ile birlikte çalışan Cisse'nin, kadroya çağırmayı düşündüğü isimler ile ilgili olarak, oyuncuların kulüplerine bilgi verdiği ifade edildi. Cisse'nin, kulüp doktorlarından oyuncuların sağlık durumuyla ilgili bilgi istediği vurgulandı. 

 Sow çağrılacak mı? 

Senegal basını, Cisse'nin hücum hattına henüz karar verememesini ise; bu turnuvanın elemelerinde kadroya çağrılmayan ancak Yeşil Burun Adaları ile yapılan 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında oyuna sonradan girip gol atan Sow'un formunu gösterdi.

Sow'un, mevcut kadroda şans bulan isimlere göre çok daha iyi bir performans sergilediği ve kadroya çağrılması halinde de doğrudan ilk 11'de forma giyebileceği ifade edildi.

31 yaşındaki golcünün, Gabon'da düzenlenecek turnuvaya gidecek forvetler arasında en büyük aday olduğunun altı çizldi.

Giderse maçları kaçıracak

Moussa Sow, Senegal Milli Takımı'na çağrılması halinde Fenerbahçe'nin, 17. haftada Adanaspor ve 18. haftada Medipol Başakşehir ile evinde yapacağı lig maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek.

Senegal'in gruptan çıkması halinde 19. haftadaki Kayserispor deplasmanında da oynayamayacak olan Sow, takımı fnale çıksa bile 20. haftadaki Bursaspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

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