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Fenerbahçe'de sakatlık şoku !

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU !

Fernandao sakatlanarak kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta çok talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Maçın 32. dakikasında sağ taraftan gelen hava topuna çıkan Brezilyalı forvet Fernandao, Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırtıntılı ile çarpıştı.

İki futbolcu da çarpışma sonunda yere düşerken Fernandao, büyük bir acı içerisinde kaldı. Sahayı ambulansla terk ederken yerini van Persie'ye bıraktı.

Deneyimli futbolcunun kolunda kırık şüphesi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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