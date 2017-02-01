ANA SAYFA
Fenerbahçe’de sakatlarda son durum

FENERBAHÇE’DE SAKATLARDA SON DURUM

Fenerbahçe'de takıma dönen Moussa Sow'un Beşiktaş karşısında oynaması bekleniyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Vodafone Arena’da Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde basanı kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12:00’da başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü ve yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Volkan Şen önce takımla çalışırken antrenmanın ikinci bölümünde bireysel çalışmasına devam etti. Ozan Tufan ise takımla çalıştı. Advocaat’ın Ozan’ı yedek soyundurması, Volkan’ı ise maç kadrosuna almaması bekleniyor.

Öte yandan Senegal’in Afrika Kupası’ndan elenmesi Sow’un İstanbul’a erken dönmesine araç oldu. Golcü oyuncunun Beşiktaş’a karşı forma giymesi yüksek ihtimal.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 2 Şubat Perşembe günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AMK Gazetesi
34
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Alex'den Aykut Kocaman açıklamasıLevent Nazifoğlu’ndan Fikret Orman’a cevapBalotelli yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı
Caner Erkin'den Fenerbahçe maçı açıklamasıFikret Orman: Üçüncü yıldızı takacağızDerek Fisher'a hırsız şoku
Aziz Yıldırım’a soruşturma açıldı !Emenike ve van Der Wiel affedildiPodolski ile ilgili yeni gelişme
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS