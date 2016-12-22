Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ilk iki maçında Gençlerbirliği'ne kaybedip Amed Sportif ile berabere kalan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Menemen Belediyespor'la karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak Menemen Belediyespor – Fenerbahçe maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Fenerbahçe, İzmir'e bugün gidecek, maç sonrasında da İstanbul'a dönecek.

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediye ile bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sahaya yedek ve U21 oyuncularından kurulu bir kadro sürecek. Hollandalı çalıştırıcı, birçok as oyuncusunu ligdeki Trabzonspor maçı öncesi dinlendirecek. Tecrübeli teknik adamın, U21 takımından Savaş, Yiğithan, Abdurrahman, Ramazan, Erdi, Samed ve Caner gibi genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

MENEMEN BELEDİYESPOR – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:30’da başlayacak olan Menemen Belediyespor – Fenerbahçe maçı A2 TV’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir, Mehmet, Veli, Efe, Yasin, İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Mert, Abdullah, Ahmet Arı

FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş, Roman, Yiğithan, Abdurrahman, Salih, Ozan, Ramazan, Stoch, Aatif, Fernandao