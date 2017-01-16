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Fenerbahçe'de Mehmet Topal şoku ! 10 gün yok...

FENERBAHÇE'DE MEHMET TOPAL ŞOKU ! 10 GÜN YOK...

Fenerbahçe’de Mehmet Topal, Adanaspor maçında önce sevindirdi, sonra üzdü.

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Koşarken bir anda kendisini yere bırakan ve oyundan alınan Topal'ın arka üst adalesinde yırtık tespit edildi. 10 gün forma giyemeceği belirtilen Topal, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de Mehmet Topal önce sevindirdi sonra üzdü. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli orta sahası 40. dakikada beraberlik golüne imza atarak takımını ayağa kaldırdı. Golünü atan Mehmet, hemen ardından sakatlandı.

Sadece 2 dakika sonra bir pozisyonda kasığını tutan Mehmet Topal, oyuna devam edemedi. Direkt olarak kenara değişiklik işareti yapan başarılı yıldız, devreyi tamamlayamadan çıktı ve yerini yeni transfer Karavaev’e bıraktı.

10 gün yok

Mehmet Topal'ın arka üst adalesinde yırtık tespit edildi. 10 gün forma giyemeceği belirtilen Topal, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek.

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