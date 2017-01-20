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Fenerbahçe'de Kjaer şoku !

FENERBAHÇE'DE KJAER ŞOKU !

Fenerbahçe'de Simon Kjaer'den kötü haber geldi.

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Adanaspor maçında yokluğu hissedilen Simon Kjaer’in kritik Başakşehirspor maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Forma yine Roman Neustadter’in...

Adale zarındaki yırtık nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen Danimarkalı stoperin pazar günü çok kritiki Medipol Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Sarı-Lacivertli kulübün doktorları Kjaer'in bu maçta oynamasının riskli olduğunu ve sakatlığı nüksedebileceğini teknik heyete ifade ettiler. Kjaer'in yerine Başakşehir maçında yine Roman Neustadter'in oyhnaması kesin gibi.
 
ADVOCAAT SIKINTILI
Ancak Skretel-Neustadter ikilisinin savunmanın göbeğinde biraz ağır kalması teknik direktör Advocaat'ın canını sıkıyor..
 
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