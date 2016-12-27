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Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası'nda

FENERBAHÇE'DE GÖZLER TÜRKİYE KUPASI'NDA

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Spor Toto Süper Lig'de dün Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenen sarı-lacivertliler, kupa mesaisinin ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirdi.

Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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