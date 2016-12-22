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Fenerbahçe’de Gabigol sürprizi

FENERBAHÇE’DE GABİGOL SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, Emenike’nin yerine Gabriel Barbosa’yı sezon sonuna kadar kiralamak için teklifini yaptı.

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Hücum bölgesine devre arasında transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de yönetim, yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Inter'de fazla forma şansı bulamayan Gabriel Barbosa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi teklifini yaptı. Teknik Direktör Dick Advocaat'ın ocak ayında takımdan gitmesi yönünde rapor verdiği Emenike'nin mevkindeki boşluk Brezilyalı yıldız ile doldurulacak. 

Gabriel Barbosa'nın menajeri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Gabigol, ocakta ya da sezon sonunda Inter ayarında başka bir kulübe transfer olacak” ifadelerini kullandı. Kulübüyle 2021 yılına kadar kontratı olan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Inter formasıyla sadece 2 maçta oyuna sonradan girdi ve 16 dakika süre aldı.

AMK Gazetesi
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