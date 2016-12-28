ANA SAYFA
Fenerbahçe'de flaş karar ! Lens 7 milyon euroya...

FENERBAHÇE'DE FLAŞ KARAR ! LENS 7 MİLYON EUROYA...

Fenerbahçe'de kariyerinin belki de en iyi performansını sergileyen Jeremain Lens, taraftarın sevgilisi oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde Lens'in bonservisinin alınması için sürekli talepte bulunurken Sarı-Lacivertli yönetim de elini kolunu bağlayan UEFA kriterleri karşısında bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Önümüzdeki sezon sattığı futbolcu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Fenerbahçe, Lens'i yine kiralamaktan başka şansı yok gibi! Bunun için de bonservisi elinde tutan Sunderland yönetimini ikna etmek zorunda.
 
Fenerbahçe yönetimi 7 milyon euro satın alma opsiyonunu ortaya koyarak Lens'i 1 yıl daha kiralamak için çaba sarfedecek. Bunun için de Lens'in Sunderland yönetimine baskı yapmasını isteyecek. Büyük bir ihtimalle küme düşecek olan Sunderland'ın da bu teklife sıcak bakması bekleniyor.
 
F.BAHÇE'Yİ AYAĞA KALDIRDI
Süper Lig'de 7 asist ve 2 gollük bir performansı bulunan maç içindeki katkısı ise bundan daha fazla olan Lens'in UEFA Avrupa Ligi'nde M.United'a bir golü bulunuyor.
 
Hollanda basını Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Lens'ten övgüyle bahsetti. Haberde Sarı- Lacivertli takımın adım adım liderliğe yürüdüğü belirtildi.
 
Takvim

50
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İşte Gomez görüşmesinin detayları !Fenerbahçe'ye 'gelirim' dediBen Arfa için kritik tarih 4 Ocak
Kartal Arena'da turu garantilediGaziantepspor trafik kazası geçirdiYasin'den esprili tepki
Löw FIFA’nın fikrini beğenmediGalatasaray’ın yabancılarına izin çıkmadıAbdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu açıklaması
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS