ANA SAYFA
Fenerbahçe’de Emenike - Lens formülü

FENERBAHÇE’DE EMENİKE - LENS FORMÜLÜ

Fenerbahçe, Jeremain Lens'i transfer etmek için her yolu deniyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Jeremain Lens’i sezon sonunda kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Sunderland’e takas artı para teklifleri yapıyor. Sarı-lacivertliler, takımda gözden çıkarılan Emmanuel Emenike’yi Hollandalı futbolcuya karşılık takas olarak önerdiği ifade edildi.

Takımın hücum hattına büyük ivme getiren Jeremain Lens’i kalıcı olarak transfer etmek isteyen Aziz Yıldırım ve yönetimi, bu operasyon için tüm sınırlarını zorluyor.

İngiltere Premier Lig’de West Ham United forması ile 6 aylık bir kiralama dönemi geçiren Nijeryalı futbolcu, İngiltere’ye dönmeye sıcak baksa da Sunderland kulübünün herhangi bir takas teklifine yanaşmadığı belirtiliyor.

İngilizler transferi için 11.4 milyon Euro bonservis ödediği 29 yaşındaki oyuncu hakkında sezon sonunda bir karar vereceği tahmin ediliyor.

Lens Fenerbahçe’de geçirdiği sakatlıklara rağmen 15 maçta 3 gol attı ve 8 asist yaptı. Yıldız futbolcu oynadığı gösterişli futbolla taraftarlarını da mest etti.

AMK Gazetesi
48
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe’de Emenike - Lens formülüRonaldo’dan Kroos’a tokat gibi yanıtBeşiktaş kafilesine bomba paniği
Süper Lig'de hangi hakem ne kadar kazandı''Beşiktaş'ta eski gücüme kavuştum''''Ayrılsın diye dua ediyorum''
Orkan Çınar takasla geliyor !''Rodrigues, Galatasaray'da oynamak istiyor''Reina saldırısı sonrası ortaya çıktı ! Fenerbahçeli yıldız...
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS