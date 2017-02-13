Fenerbahçe'de büyük isyan !

Bursaspor deplasmanında Fenerbahçe aleyhine çalınan ve skorun 1-1'e gelmesine neden olan penaltı kararı, sarı-lacivertli camiada infial yarattı.

Hem yönetime hem de futbolculara yakın kaynaklar, sezon başından bu yana hakem hatalarına kurban gittiklerine inanırken bunu da beş maçla savunuyor. Fenerbahçelilere göre söz konusu maçlardaki bariz hatalar takımı zirveden etti.

İşte o maçlar ve hatalar:

6. hafta Osmanlıspor (D) (Kayıp 2 puan)

Hakem Mete Kalkavan, Regattin'in ayağını Volkan Demirel'e takmasına penaltı kararı verdi. Maçın başında yenik duruma düşen Kanarya, Van Persie'nin golüyle 1 puana tutundu.

7. hafta Alanyaspor (Kayıp 2 puan)

Hakem Alper Ulusoy, Omeruo'nun Emenike'yi ceza sahasında eliyle engellemesine ‘devam' dedi ve penaltıyı atladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

14. hafta Antalyaspor (D) (Kayıp 3 puan)

Cüneyt Çakır, Sow'un röveşata golüne faul çaldı. Yine Sow ve Alper'in iki net penaltısını es geçti. 1-0 Antalyaspor kazandı.

17. hafta Adanaspor (Kayıp 2 puan)

Adanaspor iki kez öne geçse de maç 2-2 bitti. Hakem Serkan Çınar, Koman'ın elle oynamasına penaltı kararı verirken skor 0-0'ken Didi'nin Josef'e müdahalesini atladı.

20. hafta Bursaspor (D) (Kayıp 2 puan)

Maç 1-0 bitecekken Halil Umut Meler, Kjaer'in vücuduna yapışık koluna temas eden top nedeniyle penaltı kararı verdi. İtirazlar yaşansa da penaltı atışı gole dönüştü: 1-1.