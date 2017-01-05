Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı !

Fenerbahçe ilk resmi transferini gerçekleştirdi... Sarı-Lacivertli ekip, resmi internet sitesi aracılığı ile anlaşmayı duyurdu.
Yapılan açıklamada,
"Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.
1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.
Oleksandr Karavaiev’e Fenerbahçe’ye “Hoşgeldin” diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
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