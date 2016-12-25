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Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu

FENERBAHÇE YENİ 10 NUMARASINI BULDU

Teknik direktör Advocaat, orta saha transferi için yönetime Ajax futbolcusu Lasse Schöne’ü önerdi.

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Orta alana transfer yapılmasını isteyen teknik direktör Advocaat, yönetime, Ajax'ın 30 yaşındaki futbolcusu Lasse Schöne'ü önerdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli oyuncu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra ön libero ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan ve Kjaer'in yakın arkadaşı olan Schöne'ün, F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Kjaer'in Danimarkalı futbolcuya sarı-lacivertliler hakkında bilgiler verdiği, Advocaat'ın da Hollanda'dan yakından tanıdığı oyuncunun orta sahadaki eksikliği gidereceğini yönetime ilettiği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Schöne'ün sezon sonunda kontratının bitecek olması nedeniyle Ajax'ın çok fazla bonservis bedeli istemeyeceği öğrenildi. Listede Fabregas ve Hatem Ben Arfa gibi isimler de yer alıyor.

AMK Gazetesi
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