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Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım, PFDK'ya sevk edildi

FENERBAHÇE VE AZİZ YILDIRIM, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Aziz Yıldırım, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;
 
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 12.01.2017 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
 
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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