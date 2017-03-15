Fenerbahçe üst üste 6. kez Final-Four'da !

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi 3. maçında Perfumerias Avenida'yı 87-80 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve Final Four'a yükseldi

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Çeyrek Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida’yı 87-80 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-1’e getiren sarı-lacivertli ekip, Euroleague’de üst üste 6. kez Final Four’a yükseldi.

Fenerbahçe, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında Famila Schio’yu eleyen UMMC Ekaterinburg’la karşılaşacak.

Adını Final Four’a yazdıran diğer takımlar ise Nadezhda’yı 2-1’le eleyen ZVVZ USK Prag ile Bourges Basket’i 2-0’la geçen Dynamo Kursk oldu.

Organizasyona ev sahipliği yapacak şehir FIBA tarafından henüz açıklanmadı.