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Fenerbahçe üst üste 6. kez Final-Four'da !

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 6. KEZ FİNAL-FOUR'DA !

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı 87-80 yenerek adını dörtlü finale yazdırdı.

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Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi 3. maçında Perfumerias Avenida'yı 87-80 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve Final Four'a yükseldi

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Çeyrek Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida’yı 87-80 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-1’e getiren sarı-lacivertli ekip, Euroleague’de üst üste 6. kez Final Four’a yükseldi.

Fenerbahçe, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında Famila Schio’yu eleyen UMMC Ekaterinburg’la karşılaşacak.

Adını Final Four’a yazdıran diğer takımlar ise Nadezhda’yı 2-1’le eleyen ZVVZ USK Prag ile Bourges Basket’i 2-0’la geçen Dynamo Kursk oldu.

Organizasyona ev sahipliği yapacak şehir FIBA tarafından henüz açıklanmadı.

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