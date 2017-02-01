ANA SAYFA
Fenerbahçe Ülker Arena'da rekor kırıyor !

FENERBAHÇE ÜLKER ARENA'DA REKOR KIRIYOR !

Futbolda tribünleri dolduramayan Fenerbahçe basketbolda ise kapalı gişe oynuyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'in finalinde rakibine uzatmalar sonunda kaybederek şampiyonluğun kıyısından dönen sarı-lacivertliler, rakibini bu sezon deplasmanda uzatmaya giden maçta 95-79 yenmeyi başardı.

ZİRVEYİ YAKALAMAK İSTİYOR

CSKA Moskova'nın 17 aylık iç saha yenilmezliğini sona erdiren sarı-lacivertliler, rövanşı da kazanarak THY Avrupa Ligi'nde zirveye yaklaşmak istiyor. THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını da kazanan Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 13 galibiyet ve 7 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. 

CSKA DÜŞÜŞTE

CSKA Moskova ise son haftalarda formsuz bir grafik ortaya koydu. İlk 13 haftada sadece 1 kez yenilen Rus temsilcisi, son 7 maçta ise 4 yenilgi aldı. Liderliği aynı galibiyet sayısındaki Real Madrid'e kaptıran CSKA Moskova, İstanbul'da tamamı dolu salonda Fenerbahçe karşısına çıkacak.

72
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hakan Çalhanoğlu'na uyarı geldiAlex'den Aykut Kocaman açıklamasıLevent Nazifoğlu’ndan Fikret Orman’a cevap
Balotelli yine çok konuşulacak bir açıklama yaptıCaner Erkin'den Fenerbahçe maçı açıklamasıFikret Orman: Üçüncü yıldızı takacağız
Derek Fisher'a hırsız şokuAziz Yıldırım’a soruşturma açıldı !Emenike ve van Der Wiel affedildi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS