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Fenerbahçe tur atladı

FENERBAHÇE TUR ATLADI

Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor 2-2 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Spor Toto 2. Lig takımları Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Menemen Belediyespor puanını 4'e, Amed Sportif Faaliyetler ise 2'ye çıkardı.

Diyarbakır temsilcinin ardından İzmir ekibinin de grupta bitime bir hafta kala üst tura yükselme şansı kalmadı. Grupta 12 puanla lider durumda bulunan Gençlerbirliği ile 7 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ilk 2'de yer alarak tur atlamayı garantiledi. İki ekip bu akşam Ankara'da karşı karşıya gelecek. 

Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Menemen Belediyespor: 2 

Stat: Seyrantepe 
Hakemler: Oktay Taş, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel 
Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı, Koray Şanlı, Ercüment Balıkcı, Tekin Adar (Dk. 78 Yusuf Yağmur), Erhan Eren, Şevket Güngör, Bertuğ Bayar (Dk. 53 Deniz Naki), Berat Han (Dk. 69 Emre Tekin Pınar), Mansur Çalar, Bartu Kurtuldu, Hakan Ateş 
Menemen Belediyespor: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Oğuzhan Çevik), Hikmet Balioğlu, Alberk Koç, Samet Günhan, Selim Şahin, Serkan Çalık, Abdullah Topkara (Dk. 71 Serkan Yola), Jiyan Yavuz, Gökhan Ünal (Dk. 60 Tayfun Aydoğan) 
Goller: Dk. 18 Bartu Kurtuldu, Dk. 87 Deniz Naki (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Şevket Güngör (kendi kalesine), Dk. 90+4 Alberk Koç (Menemen Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Jiyan Yavuz (Menemen Belediyespor), Dk. 77 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler) 

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