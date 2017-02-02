Fenerbahçe tüm zamanların rekorunu kırdı

PFDK, son dönemde sıkça ceza verdiği Fenerbahçe'ye geçtiğimiz iki ayda toplamda 1 milyon 182 bin TL para cezası verdi.

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Aziz Yıldırım'a verilen 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezasının kaldırılmasına karar vermesinin ardından yaklaşık 30 dakika sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aziz Yıldırım'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 60 bin TL de yeni ceza kesti.

1 MİLYON 182 BİN TL CEZA VERİLDİ

Son 59 gün incelendiğinde Fenerbahçe'ye en ağırı 2866 bin TL olmak üzere 14 farklı para cezası veren PFDK, toplamda 1 milyon 182 bin TL para cezası keserek bu alanda yeni bir rekora da imza atmış oldu.

GEÇEN SEZON CEZA ŞAMPİYONU TRABZONSPOR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2015-2016 sezonunda Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig'de yer alan kulüplere toplam 17 milyon 247 bin 881 lira para cezası vermişti. PFDK'nın geçtiğimiz sezon en fazla para cezası verdiği kulüpler listesinde Trabzonspor, ilk sırada bulunuyor. Bordo-mavili kulübe, 3 milyon 601 bin 500 lira para cezası verildi. Trabzonspor'u 1 milyon 7 bin 500 lirayla Beşiktaş takip ederken, listede 828 bin 500 lirayla Antalyaspor üçüncü, 688 bin 500 lirayla Eskişehirspor dördüncü sırada yer aldı.