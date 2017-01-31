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Fenerbahçe transferi açıkladı

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

Fenerbahçe, Nijeryalı atlet Ese Brume'yi transfer ediyor...

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Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, 2016 Rio Olimpiyatları'nda kadınlar uzun atlamada 5. sırayı alan Nijeryalı atlet Ese Brume'yi kadrolarına katmaya yakın olduklarını söyledi.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki uzun  atlamacıyla görüştüklerini belirterek, "İlk etapta bir yıllığına anlaştık ama  sözleşme süresini uzatmak istiyoruz. Resmi işlemler için menajeriyle görüşür  görüşmez kadromuza katacağız." ifadelerini kullandı.
 
Ese Brume'nin, 12 Şubat'a kadar İstanbul'da kalacağı, görüşmeler  süresince çalışmalarına, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda devam edeceği  öğrenildi.
 
2014 İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Oyunları'nda altın  madalya kazanan Brume, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5'inci, 2015 Afrika  Oyunları'nda ise 4'üncü oldu. Nijeryalı atlet, ayrıca 2013 ve 2015'teki Afrika  Gençler Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzandı.

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