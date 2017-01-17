Fenerbahçe transfere taş koydu !

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı transferi bitirmek için Ersun Yanal'ın onayı beklediği Sevilla'nın Brezilyalı oyuncusu Ganso için Fenerbahçe devreye giriyor.Sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcu için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin ardından bir başka transferde daha karşı karşıya geldi.



Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde Trabzon'a getireceği Sevilla'nın Brezilyalı 10 numarası Ganso için Fenerbahçe'nin de resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.



Mehmet Ekici transferinde Fenerbahçe'nin futbolcuyla anlaşmasına rağmen, Beşiktaş devreye girmiş ve bordo mavili kulüp ile anlaşmaya varmıştı. Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmekte direnmesi üzerine Trabzonspor yıldız ismi kadro dışı bıraktı.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tranferde devreye giren Beşiktaş'ı Mehmet Ekici'nin kendilerini transferini engellemek için devreye girmekle suçlarken, Trabzonspor'un da futbolcunun istediği takıma gitmesine izin vermesi gerektiğini ifade etmişti.



Aziz Yıldırım, 'Kızdırmasınlar beni gider Sosa'yı alırım' diyerek, Beşiktaş'ın takımdan ayrılmasını istemediği halde Milan'a transfer olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı misilleme olarak transfer edebileceğini duyurmuştu.



Tüm bu gelişmelerin ardından bugün Milano'da Jose Sosa ile görüşecek olan Fenerbahçe yönetimi, Arjartinli futbolcunun transferini bitirememesi durumunda, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Ganso için resmi teklifte bulunacak. Bu durum iki kulüp arasında Ekici nedeniyle başlayan anlaşmazlığın daha da büyüyeceği şeklinde yorumlandı.



Kariyerinde Sevilla dışında Sao Paulo ve Santos kulüplerinde forma giyen Ganso, İspanyol ekibiyle bu sezon 12 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.