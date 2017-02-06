Fenerbahçe taraftarı Tosic'e tepkili

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı elediği kupa maçına damgasını vuran olaylara Sarı-lacivertli ekibin internetteki taraftar oluşumu 12Numara.org da tepki gösterdi. Maçla ilgili bir seri tweet atılan hesapta Dusko Tosic’in kırmızı kart gördüğü için 2, farklı akreditasyon kartı kullanarak sahaya girdiği için de 24 maç ceza alması gerektiği savunuldu.

Yine aynı hesaptan atılan bir başka tweet’te Marcelo’nun Martin Skrtel’a soyunma odasına giden koridorlarda kafa attığı iddia edildi ve ceza alması istendi. Ayrıca Şenol Güneş Fenerbahçeli futbolculara saldırmakla suçlandı ve ne ceza alacağı ile Beşiktaş’ın sahasının kaç maç kapatılacağı da soruldu.