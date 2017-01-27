Fenerbahçe taraftarı Rıdvan Dilmen'i ''öldürdü''

Anayasa değişikliği referandumu için 'Evet' kampanyası başlatan eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen'e Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

Euroleague'de Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçında taraftarlar Rıdvan Dilmen'in posterleri üzerine doğum ve ölüm tarihlerini yazan afişleri kaldırdı.

Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olmayı istediğini daha önce açıklayan Rıdvan Dilmen önceki gün paylaştığı bir videoyla referandumda 'evet' oyu vereceğini açıklamış ve kampanya başlatmıştı.

Kampanya sosyal medyada da çok sayıda destek ve eleştiri almıştı.



