Fenerbahçe Sosa'nın menajeriyle görüşecek

Arjantinlinin menajeri bugün Milano'da Sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelecek.

Sarı-Lacivertliler, 10 numara sorununu çözmek için rotayı İtalya’ya çevirdi. Sezon başında Beşiktaş’tan Milan’a giden ancak burada beklediğini bulamayan Jose Sosa için girişimler başladı. Yönetimin hedefi, tecrübeli orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak.

Sosa’yla Fenerbahçe’nin yanı sıra Çin takımları Hebei Fortune ile Shanghai Shenhua’nın da ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu Milan’da kalmak istese de kulüp yönetimi, ikinci yarıda kadroda düşünmediklerini oyuncunun menajeri Flavio Bilardo’ya iletti.

Fener bir adım önde

Bilardo bugün Milano’ya gidecek. Flavio Bilardo, burada hem Jose Sosa hem Milan hem de Fenerbahçeli yetkililerle bir araya gelecek. Çin kulüpleri Arjantinli futbolcuya iyi bir maaş sunsa da İstanbul’u bilmesi ve İtalya’da yaşamaya devam etmesi beklenen ailesine daha yakın olması nedeniyle Fenerbahçe’nin transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.

Fanatik