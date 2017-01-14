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Fenerbahçe, Sosa ile yeniden temas kuruyor

FENERBAHÇE, SOSA İLE YENİDEN TEMAS KURUYOR

Milan'da forma giyen Jose Sosa ile yeniden temas kuruluyor.

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Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Bir yandan Mehmet Ekici'nin durumunda sıcak gelişmeler yaşanırken, bir yandan da orta saha için diğer adaylara yönelindi. Milan'da forma giyen Jose Sosa ile yeniden temas kuruluyor.

Fenerbahçe orta sahaya bir hücumcu oyuncu transferi yapmak için şartları zorluyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile anlaşan Sarı lacivertliler Beşiktaş'ın da devreye girmesi üzerine bu transferi bitiremedi.
 
Ancak Ekici'nin Fenerbahçe forması giymek istediğini açıklaması üzerine Sarı lacivertliler durumun netleşmesini bekliyor. Zira yönetim, Bordo mavililerin devre arasında teklifi kabul etmemesi halinde Ekici'yi sezon sonunda kadroya katmak istiyor.
 
Bursaspor maçının kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici'nin ise Başkan Muharrem Usta ile görüşmesi ve konuyla ilgili çözüm aranması bekleniyor.
 
Fenerbahçe Ekici'den bağımsız olarak, daha önce gündemine getirdiği ancak ikna edemediği Milanlı Jose Sosa ile yeniden temasa geçiyor. Sarı lacivertliler futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
 
Sarı lacivertli yönetim ayrıca Güney Amerika'daki transfer arayışına da devam ediyor.
 
Teknik direktör Dick Advocaat, Antalya kampında yaptığı basın toplantısında orta sahaya bir takviye yapmak istediklerini açıklamıştı. 
 
NTV Spor

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