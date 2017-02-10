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Fenerbahçe saldırısıyla ilgili flaş gelişme !

FENERBAHÇE SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME !

Fenerbahçe saldırısını soruşturan emniyet amirinin 10 yıla kadar hapsi istendi.

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4 Nisan 2015'te Sürmene'de Fenerbahçe otobüsüne gerçekleştirilen saldırıyı soruşturan emniyet amirinin telefonunda 'ByLock' uygulaması çıktı.

Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan kafileye yönelik 4 Nisan 2015 tarihindeki saldırıyı soruşturan emniyet amirinin telefonunda 'ByLock' uygulaması çıktığı öne sürüldü.
 
Habertürk'ün haberine göre; Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleşen saldırının ardından olayı soruşturan birimin başındaki Komiser Yardımcısı Hüdai O.'nun telefonunda ByLock uygulaması bulundu.
 
10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
 
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Hüdai O. Hakkında hazırladığı iddianamede, silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti.
 
Dosya kapsamında Hüdai O.nun yanı sıra Ali A., Murat S., Yakup D., Ömer K., Serdar Y. adlı rütbeli polislerin birlikte yargılanacağı ortaya çıktı.

HT Gazete
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