Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanında 4. dakikada 1-0 geriye düştü. Sarı-lacivertliler, 86 dakika boyunca ise hiçbir varlık gösteremeyerek turu Kadıköy'e bıraktı.

GOL ERKEN GELDİ

4. dakikada Martynovich'in pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Wanderson'un ortasında penaltı noktası üzerinde Claesson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

VOLKAN'DAN HAYATİ KURTARIŞ

38. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ramirez'in pasında Podberezkin'in yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Volkan kurtardı.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK

40. dakikada Lens'in kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.

ŞANS BİZDEN YANA

79'da sağ kanattan kullanılan kornerde Smolov zor pozisyonda vurdu, top direkten auta gitti.

90 dakika 1-0 Krasnodar üstünlüğüyle sona erdi.

CEZALI SKRTEL’İN YERİNE NEUSTADTER OYNUYOR

Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanında sarı-kart cezalısı Slovak stoper Martin Skrtel’den yararlanamayacak. Salih ve Stoch’un yanı sıra Oleksandr Karavaiev de UEFA listesinde bulunmuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ligdeki son maçta Bursaspor’a karşı cezası nedeniyle forma giyemeyen Robin van Persie Rusya'ya götürülmedi. Cezalı Skrtel’in yerine ise Roman Neustaedter görev yapacak.

KRASNODAR 2 AYDIR RESMİ MAÇ OYNAMIYOR

Fenerbahçe’nin rakibi Krasnodar, 2 aydır resmi maç oynamıyor ve bu dönemi hazırlık maçları ile geçirdi. Rusya’daki kış şartları nedeniyle yerel lig aralık ayından marta kadar tatil ediliyor. Son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi’nde Nice ile deplasmanda 12 Aralık’ta yapan Rus ekibi, bu karşılaşmadan 66 gün sonra Fenerbahçe mücadelesine çıkacak. Öte yandan, Krasnodar ara transfer döneminde güç kaybetti. Rus ekibinin grup maçlarının hepsinde sahada yer alan orta saha oyuncuları Özbek Odil Ahmedov Çin’de Shanghai SIPG’ye, Fildişi Sahilli Kouassi Eboue ise İskoçya’da Celtic’e transfer oldu. Krasnodar, kadrosuna Kolombiyalı savunmacı Cristian Ramirez ve İsveçli orta saha Viktor Claesson’u dahil etti. Rus temsilcisinde sarı kart cezalısı İsveçli savunmacı Andreas Granqvist sahada yer almayacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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