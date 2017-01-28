Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi !

FENERBAHÇE, PFDK'YA SEVK EDİLDİ ! Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PDFK'ya sevk edildi. Süper Lig 28.01.2017 14:24

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler maçında seyircisinin "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PDFK'ya sevk edildi.



Yapılan açıklamada 1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 2- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu SADULLAH ZEHİR'in 26.01.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-BOLUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddeleri uyarınca 27.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu SİNAN TURAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 21

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