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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

FENERBAHÇE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe, Türkiye kupası'nda oynanan Amedspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi.

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Fenerbahçe Amed Sportif karşılaşmasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PDFK'ya sevk edildi.

İşte TFF'nin kararı:

"Hukuk Müşavirliği'nce 27.01.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu SADULLAH ZEHİR'in 26.01.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-BOLUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddeleri uyarınca 27.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu SİNAN TURAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
 

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