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Fenerbahçe Panathinaikos'u yıktı

FENERBAHÇE PANATHİNAİKOS'U YIKTI

Fenerbahçe, Euroleague'de Panathinaikos'u 84-63 mağlup etti.

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Fenerbahçe, Euroleague'nin 18. haftasında Ülker Sport Arena'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods ile karşılaştı.

Mücadeleyi Sarı Lacivertli temsilcimiz 84-63'lük skorla kazandı.

Salon: Ülker Sports Arena 
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Rain Peerandi (Estonya) 
Fenerbahçe: Ali Muhammed 5, Datome 16, Nunnally 10, Antic 2, Vesely 13, Bogdanovic 7, Sloukas 12, Kalinic 6, Ahmet Düverioğlu 13 
Panathinaikos Superfoods: Calathes 2, Feldeine 4, Gabriel 3, Gentile 2, Singleton 13, Rivers 11, James 25, Fotsis 1, Bourousis 2, Nichols 
1. Periyot: 27-16 
Devre: 44-28 
3. Periyot: 60-45 
5 faulle çıkan: 35.18 Calathes (Panathinaikos Superfoods) 

MAÇTAN DAKİKALAR:

Karşılaşmaya Nunnally'nin üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe, kısa sürede farkı açmayı başarsa da Panathinaikos Superfoods, Singleton'un basketleriyle sarı-lacivertlileri yakalamayı başardı. Mücadelenin 5. dakikası Fenerbahçe'nin 13-10 üstünlüğüyle geçildi. Datome'nin basketleriyle üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun son saniyede bulduğu basketle farkı çift haneye yükseltti ve ilk periyotu 27-16 önde tamamladı. 

İkinci çeyrekte sert savunma yapan Fenerbahçe, 7-0'lık bir seri yaparak 13. dakikada 18 sayılık (34-16) farka ulaştı. Rakibinin hücumda yaptığı hataları iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 16. dakikada Sloukas'ın basketiyle farkı 20 sayıya (42-22) çıkardı. Panathinaikos Superfoods'un yaptığı top kayıpları sonrasında hızlı hücumlarla sonuca giden sarı-lacivertliler, ribauntlarda da etkili oldu ve soyunma odasına 44-28 önde gitti. 

Ali Muhammed'in üçlüğüyle üçüncü çeyreğe başlayan Fenerbahçe, Nunnally'nin üç sayılık basketiyle farkı 21 sayıya (54-33) çıkardı. Hızlı hücumlarla skor üreten Panathinaikos Superfoods, 28. dakikada farkı 14 sayıya (56-42) indirdi. Karşılaşmanın bu bölümünde Yunan ekibi daha rahat sayı bulmayı başarsa da Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 60-45 üstünlükle bitirdi. 

Son çeyreğe peş peşe basketlerle başlayan Fenerbahçe, 4 dakika içinde 10-0'lık seriyle farkı 25 sayıya kadar (70-45) çıkardı. Rakibinin basketlerine karşılık vermekte zorluk çekmeyen ev sahibi ekip, karşılaşmayı 84-63 kazandı. 

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