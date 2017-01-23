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Fenerbahçe otobüsünde ilginç sır !

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNDE İLGİNÇ SIR !

Fenerbahçe futbol takımının kullandığı yeni otobüsde ilginç bir sır ortaya çıktı.

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Sarı lacivertlilerin Ekim ayında teslim aldıkları yeni otobüsünün eski otobüsten çok daha konforlu ve lüks olmasına rağmen önemli bir farkı var. Eski otobüsle özellikle yakın deplasmanlara gitmeyi tercih eden sarı lacivertliler polis eskortu eşliğinde ortalama 140 km hızla hareket edebiliyordu.

Ancak yeni otobüsün hız sınırında ciddi bir farklılık var. Almanya’daki bir fabrikada yapılan kodlama sonucunda yeni otobüs ancak 100 km hıza ulaşabiliyor. Otobüsteki bu kod çözülemediği için sarı lacivertliler bundan sonra yakın deplasmanlarına çok daha yavaş gitmek zorunda kalacaklar.

Hürriyet
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