Fenerbahçe Onyekuru'yu listeye aldı

F.ahçe'de iki aydır harıl harıl transfer çalışmaları yapılıyor, Scout ekipleri, bütün dünyayı tarafı. Birçok futbolcu, ulusal liglerinde çıplak gözle izlendi. F.Bahçe'de oynama kapasitesi olan isimler ile temasa geçildi, menajerleri ve kulüplerinden transfer şartları da ön bilgi alındı.

F.Bahçe scout ekibinin ilgilendiği isimlerden biri de Belçika Ligi'nde Eupen forması giyen 19 yaşındaki NijeryalI oyuncu Henry Chukwuemeka Onyekuru oldu. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu, 21 maçta 10 gol ve 6 asistle Belçika Ligi'ndeki krallık koltuğunda oturuyor.



Onyekuru ile F.Bahçe'nin yanı sıra Alman kulüpleri Leipzig, Hoffenheim ile Rus CSKA Moskova da ilgileniyor. NijeryalI ise Arsenal'dan teklif bekliyor. Onyekuru, sol kanat ve forvet oynama özellikleriyle Advocaat'ın ihtiyacı olan golcü tipi.



NijeryalI oyuncunun dışında uzun süredir G.Saray ve Trabzonspor'un listesinde olan Oumar Niasse da F.Bahçe'nin gündemine geldi. Ancak son kararı ise teknik direktör Advocaat verecek. F.Bahçe yönetimi, laf olsun diye değil, Advocaat'ın istediği futbolcuyu transfer edecek.



Akşam