Fenerbahçe Lima ile anlaştı, kulübü Santos direniyor

Sarı-Lacivertliler, Lucas Lima’nın menajeriyle yapılan görüşmelerde, senelik 2 milyon eurodan el sıkıştı. Sambacı, Santos’un teklif ettiği yeni sözleşmeyi ise geri çevirdi.



Lucas’ın bu kulüple olan kontratı 2017’nin sonunda bitecek. Ancak Brezilya ekibi, pazarlıklarda 10 milyon dolardan aşağı inmek istemiyor. Bunun nedeni, oyuncunun bonservisinin sadece yüzde 10’una sahip olması. Fenerbahçe ise son olarak 4 milyon Dolar teklif etmişti.



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