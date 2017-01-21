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Fenerbahçe Lima ile anlaştı, kulübü Santos direniyor

FENERBAHÇE LİMA İLE ANLAŞTI, KULÜBÜ SANTOS DİRENİYOR

Mehmet Ekici konusunda Trabzonspor’un inadı kırılmayınca, Brezilyalı yıldız yeniden gündeme gelmişti.

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Sarı-Lacivertliler, Lucas Lima’nın menajeriyle yapılan görüşmelerde, senelik 2 milyon eurodan el sıkıştı. Sambacı, Santos’un teklif ettiği yeni sözleşmeyi ise geri çevirdi.
 
Lucas’ın bu kulüple olan kontratı 2017’nin sonunda bitecek. Ancak Brezilya ekibi, pazarlıklarda 10 milyon dolardan aşağı inmek istemiyor. Bunun nedeni, oyuncunun bonservisinin sadece yüzde 10’una sahip olması. Fenerbahçe ise son olarak 4 milyon Dolar teklif etmişti.
 
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