Fenerbahçe liderlik şansını kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası C Gruub 5. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 13 yaparak grubu lider bitirmeyi, Fenerbahçe de puanını 8 yaptı ve grubu ikinci sırada bitirmeyi garantilerdi.

YENİ TRANSFER İLK GOLÜNÜ ATTI

Maçın 24. dakikasında Fenerbahçe yeni transferi Karavayev’le öne geçti. Stoch sol kanattan çizgiye indi, ortasını yaptı. Karavayev rakibinden kurtulup ortaya sık bir kafa vuruşu yaptı ve Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

BERABERLİK GELDİ

Bu golden 2 dakika sonra ise Gençlerbirliği penaltı kazandı. İsmail Köybaşı’nın ayağı zemine takıldı ve rakibini düşürdü. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. İsmail takımını 10 kişi bıraktı. Topun başına geçen Serdar Gürler, Fabiano’yu ters köşeye yatırarak penaltıdan durumu 1-1’e getirdi.

KANARYA TEKRAR ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 43. dakikasında Fenerbahçe, genç Caner Koca ile tekrar öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Miroslav Stoch ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Kaleci Johannes Hopf'un müdahalesinden sonra topu altıpas sol çaprazında önünde bulan Caner Koca sağ ayağının dışı ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak filelerle buluştu.

GENÇLER MURİQİ İLE SKORU EŞİTLEDİ

83. dakikada Gençlerbirliği, Vedat Muriqi ile bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Aydın Karabulut'un pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Vedat Muriqi kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile topu filelere gönderdi.

Maçın 2-2 olmasıyla Ankara temsilcisi tempoyu düşürdü, pas yaptı. Uzun süre 10 kişi oynayan Fenerbahçe ise atak şansı bulamadı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 13 puanla grup liderliğini garantilerken, Fenerbahçe 8 puanla 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın diğer grupta oynayacağı son 2 maçta 1 puan alması halinde Şubat ayının ilk hafta sonunda Vodafone Arena’ya gidecek.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

Diğer sayfada...