Fenerbahçe, lideri konuk edecek

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ve Volkan Şen, kart cezalısı İsmail Köybaşı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Sow, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Süper Lig'de 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 39 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup etmenin hesabını yapıyor. Sarı-lacivertli ekip, alacağı galibiyetle hem Süper Lig'in tek namağlup takımı olan rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.



Kjaer dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen savunma oyuncusu Simon Kjaer, Medipol Başakşehir'e karşı sahadaki yerini alabilecek.



Sağ bacak üst ön adalesinde ağrı nedeniyle ligdeki Adanaspor, kupadaki Gençlerbirliği mücadelelerinde forma giyemeyen Danimarkalı stoper, takımla antrenmanlara başladı. Deneyimli futbolcunun zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Fenerbahçe'de dört futbolcu sakatlığı veya kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak.



Ligdeki Adanaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık bulunan Mehmet Topal, takımını yalnız bırakacak. Devre arasında Antalya'da Denizlispor ile yapılan özel maçta arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen de yarınki mücadelede oynayamayacak.



Ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Moussa Sow'un yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.



Adanaspor müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların ıslıkla protesto ettiği ve ağrıları nedeniyle dünkü idmana çıkmayan Aatıf Chahechouhe'nun ise Medipol Başakşehir'e karşı forma giyip giyemeyeceğini belirsizliğini koruyor.



Hasan Ali Kaldırım, ceza sınırında

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi tek futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım, turuncu-lacivertli takım karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda Hasan Ali, ligin 19. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Ozan Tufan, Alper Potuk, Lens, Karavaiev, Van Persie.