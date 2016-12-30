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Fenerbahçe kupaya hasret

FENERBAHÇE KUPAYA HASRET

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015'i olduğu gibi 2016 yılına da kupasız tamamladı.

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Son iki yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli  takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı  penaltılarla yenen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, iki yılı aşkın süredir  kupa sevinci yaşayamadı.

Son iki sezonda şampiyonluğu en büyük rakipleri Galatasaray ve  Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2015'te yarı final  ve 2016'da da finale veda etti. Sarı-lacivertliler, bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde  de son 16 takım arasına kadar ilerleyebildi.
 
61 maçta 37 galibiyet
Fenerbahçe, 2016 yılında oynadığı 61 resmi maçta 37 galibiyet elde  etti. Sarı-lacivertliler, lig, kupa ve Avrupa'da oynadığı maçlarda 37  galibiyetin yanı sıra 13 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Fenerbahçe, 33 lig, 14'er  kez de Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmalarında mücadele etti.
 
Süper Lig'de 2016 yılında 33 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik alan  Fenerbahçe, ikişer kez Medipol Başakşehir ile Antalyaspor'a, birer defa da  Bursaspor ve Atiker Konyaspor'a kaybetti.
 
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında ise 2016 yılında 14 maç  yaptı. Bu maçlarda 9 galibiyet alan Fenerbahçe, sahadan 2 beraberlik ve 3 de  yenilgiyle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 14 maç oynayan  sarı-lacivertliler, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
 
Fenerbahçe, 2016'da çıktığı 61 karşılaşmada 118 kez rakip fileleri  havalandırırken, kalesinde 50 gol gördü.
 
2016 yılı resmi maç tablosu
Fenerbahçe'nin 2016 yılında çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların  tablosu şöyle:
 
KULVAR               O G B M A Y
Süper Lig             33 19 8 6 67 26
Türkiye Kupası   14 9 3 2 30 9
Avrupa kupası     14 9 2 3 21 15
TOPLAM               61 37 13 11 118 50
 
Son 10 yılın en fazla maçı 2016'da
Fenerbahçe, 2016'da son 10 yıldaki en fazla maça çıktığı dönemini  yaşadı.
 
Son 10 yılda 7 kez 50'nin üzerinde maç yapan sarı-lacivertliler, bu  yıl 61 resmi müsabaka oynadı. Fenerbahçe, 2013 ve 2015 yıllarında 56'şar resmi  maça çıkmıştı.
 
Fenerbahçe, maç sayısının artmasıyla galibiyet rakamını da artırdı.  Sarı-lacivertliler, son 10 yıl içinde en fazla galibiyet aldığı yılı 2016'da  yaşadı. Fenerbahçe, yılı 37 galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler geçen yıl  36 galibiyet almıştı.
 
Fenerbahçe'nin son 10 yılda çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların  tablosu ise şöyle:
 
Yıl    O    G    B    M    A  Y    
2016   61   37   13   11   118   50    
2015   56   36   14   6    106   40    
2014   36   21   8    7    59    31    
2013   56   33   10   13   100   61    
2012   59   33   14   12   112   61    
2011   36   27   6    3    71    30    
2010   49   24   11   14   91    60    
2009   54   34   9    11   95    48    
2008   54   29   11   14   110   67    
2007   51   29   16   6    87    48    
2006   54   34   10   10   133   49    
 
İki teknik adam çalıştı
Fenerbahçe'de 2016 yılında iki teknik direktör görev aldı. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'yı tamamladığı Portekizli teknik adam  Vitor Pereira ile bu sezona da başladı. Fenerbahçe'nin sezon başında UEFA  Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elenmesinden  sonra sarı-lacivertli yönetim, Pereira'yla yolları ayırdı.
 
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala  Hollandalı tecrübeli teknik direktör Dick Advocaat'a emanet edildi.
 
Sarı-lacivertliler, Pereira yönetiminde 2016'da 33 resmi maça çıktı.  Bu maçlarda Fenerbahçe, 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.  Advocaat'ın Fenerbahçe'si ise 2016 yılında 28 maç oynadı. Bu maçlarda  sarı-lacivertliler, 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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