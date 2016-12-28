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Fenerbahçe kupa maçına hazır

FENERBAHÇE KUPA MAÇINA HAZIR

Fenerbahçe, Menemen Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Menemen Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, iki ayrı grup halinde 5'e 2 top kapma ve çift kale maçla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Menemen Belediyespor karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.

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