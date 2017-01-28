ANA SAYFA
Fenerbahçe Kayseri deplasmanında

FENERBAHÇE KAYSERİ DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırarak  zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Kayseri deplasmanında puan kaybı  yaşamak istemiyor.
 
Geride kalan 19 hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe,  lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Son 4 haftadır kaybetmeyen  sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve  2 yenilgi aldı.
 
Ev sahibi Kayserispor ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde  ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında arayacak. Yalçın yönetimindeki Kayserispor  sahaya çıktığı iki lig maçında da gol atamazken, deplasmanda Medipol Başakşehir'e  5-0 yenildi, Akhisar Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.
 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da  başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
 
Üç eksik
Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun bir şekilde Kayserispor karşısına  çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Ozan Tufan'ın  Kayseri deplasmanına götürülmesi beklenmiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal  Milli Takımı'nda yer alan Moussa Sow da Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
 
Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında  oynayamayan Mehmet Topal ile Aatıf Chahechouhe ise iyileşerek takıma döndü.
 
Öte yandan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve  Gregory van der Wiel de Kayserispor maçında yer almayacak.
 
Kart ceza sınırındaki futbolcular
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza  sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve sakatlığı  bulunan Ozan Tufan, Süper Lig'de geride kalan haftalarda üçer sarı kart gördü.  Kayserispor karşısında oynaması beklenen Hasan Ali ve Lens, sarı kart görmeleri  durumunda ligin 20. haftasında Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
 
42. randevu
 
Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 42.  kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 41 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 5  galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 92 golüne, sarı-kırmızılılar 37 golle karşılık  verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.
 
Kayserispor 10 maçtır kazanamıyor
Kayserispor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 10 maçı  kazanamadı. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2010-2011 sezonunda evinde  2-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, daha sonraki 10 maçtan 8'ini yitirdi,  2'sinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.
 
Kayseri'deki maçlar
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de ise yarın 21. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 20 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet alırken, 7 maç  berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 3 kez taraftarlarına Fenerbahçe  galibiyeti sevinci yaşattı.
 
Kayseri'de Fenerbahçe 31, Kayserispor ise 15 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
 
Tarihi sonuçlar
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini  Kayserispor karşısında elde etti.
 
Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde,  cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005  tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 59. sezonunu yaşayan  lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.
 
Son 10 maç
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de yapılan ve  Kayserispor'un galip gelemediği son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
 
Sezon   Maç  Sonuç    
 
2010-2011  
Fenerbahçe-Kayserispor   2 - 0    
 
2011-2012  
Kayserispor-Fenerbahçe   0 - 1    
Fenerbahçe-Kayserispor   4 - 0    
 
2012-2013  
Kayserispor-Fenerbahçe   1 - 1    
Fenerbahçe-Kayserispor   2 - 1    
 
2013-2014  
Fenerbahçe-Kayserispor   5 - 1    
Kayserispor-Fenerbahçe   0 - 2    
 
2015-2016  
Kayserispor-Fenerbahçe   0 - 1    
Fenerbahçe-Kayserispor   1 - 0    
 
2016-2017  
Fenerbahçe-Kayserispor   3 - 3    
 

44
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler :
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Cüneyt Çakır 5. sırada !'Yeni transferin bu gece gelmesi gerek'Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevap
Aziz Yıldırım'a Quaresma cevabıMuslera ile 4 yıl daha !Galatasaray'ın Bruma kararı
Antalya'da sahte hakemler görev yaptı''Sosa ve Milan'la anlaşmaya vardık...''Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS