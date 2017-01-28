Fenerbahçe Kayseri deplasmanında

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırarak zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Kayseri deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor.



Geride kalan 19 hafta sonunda 35 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Son 4 haftadır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



Ev sahibi Kayserispor ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında arayacak. Yalçın yönetimindeki Kayserispor sahaya çıktığı iki lig maçında da gol atamazken, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-0 yenildi, Akhisar Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Üç eksik

Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun bir şekilde Kayserispor karşısına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Volkan Şen ve Ozan Tufan'ın Kayseri deplasmanına götürülmesi beklenmiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı'nda yer alan Moussa Sow da Kayserispor maçında forma giyemeyecek.



Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynayamayan Mehmet Topal ile Aatıf Chahechouhe ise iyileşerek takıma döndü.



Öte yandan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel de Kayserispor maçında yer almayacak.



Kart ceza sınırındaki futbolcular

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan Ozan Tufan, Süper Lig'de geride kalan haftalarda üçer sarı kart gördü. Kayserispor karşısında oynaması beklenen Hasan Ali ve Lens, sarı kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.



42. randevu



Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 42. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 41 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 92 golüne, sarı-kırmızılılar 37 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.



Kayserispor 10 maçtır kazanamıyor

Kayserispor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 10 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2010-2011 sezonunda evinde 2-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, daha sonraki 10 maçtan 8'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.



Kayseri'deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de ise yarın 21. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 20 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet alırken, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 3 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.



Kayseri'de Fenerbahçe 31, Kayserispor ise 15 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.



Tarihi sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.



Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 59. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.



Son 10 maç

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de yapılan ve Kayserispor'un galip gelemediği son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç



2010-2011

Fenerbahçe-Kayserispor 2 - 0



2011-2012

Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 1

Fenerbahçe-Kayserispor 4 - 0



2012-2013

Kayserispor-Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe-Kayserispor 2 - 1



2013-2014

Fenerbahçe-Kayserispor 5 - 1

Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 2



2015-2016

Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 1

Fenerbahçe-Kayserispor 1 - 0



2016-2017

Fenerbahçe-Kayserispor 3 - 3

