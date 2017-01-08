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Fenerbahçe idmanında şoke eden gerçek !

FENERBAHÇE İDMANINDA ŞOKE EDEN GERÇEK !

Fenerbahçe'de dayanıklılık testinde Hasan Ali Kaldırım yine ilk sırayı aldı. Robin van Persie ve Volkan Şen ise en kötüler oldu.

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İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'e giden Fenerbahçeli oyuncular, sabah güç ve dayanıklılık testinden geçti.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen test saat 11.00'de başladı ve iki ayrı grup halinde yapıldı. Futbolcular koşu ve depar yaparken, verileri ayrı ayrı tespit edilerek teknik heyet tarafından kayıt altına alındı.

Fotomaç'ya yer alan habere göre; Test sonuçlarında sezon başında olduğu gibi Hasan Ali Kaldırım yine birinci olurken, İsmail Köybaşı ikinci sırayı aldı. Yeni transfer Oleksandr Karavaiev ise üçüncü oldu. Dayanıklılık açısından takımın en kötüleri ise Robin van Persie ile Volkan Şen çıktı. Volkan Şen'deki fiziksel düşüş şaşırttı...

Sakatlığı nedeniyle tam randımanlı çalışamayan ve fizik kondisyonu gerileyen Robin van Persie'ye takımdan ayrı güçlendirme çalışmaları uygulanıyor. Testlerde durumu kötü çıkan Hollandalı yıldız, Adanaspor maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak. Aksi halde forvette yine Jose Fernandao görev alacak.

Yeni Şafak
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