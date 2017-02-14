Fenerbahçe için tarihi fırsat

Geçtiğimiz sezonun en başarılı isimleri Ahmedov, Kouasi, Jedrzejczyk ve Zhirov’u gönderip, yerlerine daha düşük maliyetli Claesson, Shishkin, Ramirez ve Komlichenko’yu alan Krasnodar, 2.5 aydır resmi karşılaşma oynamadı. Takım sadece hazırlık maçı yapıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde 16 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Rusya temsilcisi Krasnodar, ara transfer döneminde takımın en önemli isimleriyle yolları ayırdı ve yepyeni bir kimliğe büründü.

Geçen sezon takımda defansif orta saha olarak forma giyen ve kulübün 1 numaralı yıldızı Odil Akhmedov’u Çin kulübü SIPG’ye satan yeşil siyahlı yönetim, yine aynı mevkide oynayan Fildişi Sahilli Eboue Kouassi’yi de İskoçya’nın dev ekiplerinden Celtic’e verdi.

YENİ GOL UMUDU KOMLİCHENKO

Defans hattında da önemli değişiklikler yapan yeşil siyahlı yönetim, sağ bekin vazgeçilmez ismi Polonyalı Artur Jedrzejczyk’i Legia Varşova’ya, savunmanın göbeğinde görev yapan Aleksandr Zhirov’u da Rusya Premier Ligi takımlarından Anzhi’ye sattı.

Bu transferlerden kasasına yaklaşık 9 milyon Euro koyan Krasnodar, giden oyuncuların yerini de sadece 3 milyon Euro harcayarak doldurdu.

İsveç Milli Takımı oyuncusu Victor Claesson’u orta sahaya takviye eden yeşil siyahlılar, sağ beke Rus Roman Shishkin, sol beke Ekvadorlu Cristian Ramirez, forvet hattına ise Rus Nikolay Komlichenko’yu monte etti.

BU KRASNODAR ÇOK BAŞKA

3 ay öncekinden farklı bir şekilde Fenerbahçe karşısına çıkacak olan FC Krasnodar, Rusya Premier Ligi’nde yeni sezon 3 Mart’ta başlayacağı için yaklaşık 2.5 aydır resmi maç yapmadı. Hazırlık döneminde 5 karşılaşma oynayan yeşil siyahlı ekip, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Krasnodar buna karşın Smolov, Ari ve Joazinho gibi yıldızlarını kadroda tuttu.

KRASNODAR’IN HAZIRLIK MAÇLARI

Krasnodar-Henan Jianye: 1-0

Krasnodar-Videoton: 0-0

Slavia Prag-Krasnodar: 2-1

S.Bluewings-Krasnodar: 0-3

Krasnodar-Haugesund: 2-2

Hürriyet