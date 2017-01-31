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Fenerbahçe için şok iddia !

FENERBAHÇE İÇİN ŞOK İDDİA !

Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor mağlubiyeti sonrası istifanın eşiğine geldi.
 
Kayserispor'a farklı yenilerek zirve yarışında Beşiktaş'tan 9 puan geriye düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat için ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü.
 
Hollandalı çalıştırıcının bu sabah yapılması gereken Kayserispor maçı değerlendirme toplantısına katılmadığı öne sürüldü. Advocaat'ın avukatını çağırıp sözleşmesinin fesih işlemine başlandığı da iddia ediliyor. Teknik direktör Gelişen bu olayların nedeni olarak, Advocaat'ın yönetimden transfer istediği ve yapılmaması gösteriliyor.
 
Takıma izin verip ülkesine gitti
 
Karşılaşma sonrası, "Bu takımda olan şeylerden en başta sorumlu benim. Belki de bazen kendimi düşünmeliyim” diyerek istifa sinyali veren Advocaat’ın, takıma 1 gün izin vererek ülkesine gittiği öğrenildi.
 
İstediği transferlerin yapılmaması nedeniyle de sıkıntılı olduğu belirtilen tecrübeli hoca, yönetimle yaptığı görüşmede elindeki kadroyla şampiyonluğun zor olduğunu vurguladı ve “Gelinen noktada benim de hatalarım olmuş olabilir” diyerek istifa edebileceğini ima etti.
 
Yönetim ise, tecrübeli teknik adama güvenlerinin tam olduğunu ve yola kendisiyle devam edeceklerini vurguladı. Ancak yarınki idmanda takımın başında olması beklenen Advocaat, Beşiktaş derbisini kaybederse 
düşünceler bir kez daha masaya yatırılacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor mağlubiyeti sonrası istifanın eşiğine geldi.

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