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Fenerbahçe için küstah sözler !

FENERBAHÇE İÇİN KÜSTAH SÖZLER !

Brezilyalı eski futbolcu Fernando Baiano, Corinthians'ın Rodriguinho'yu Fenerbahçe'ye vermemesiyle ilgili küstah bir yorumda bulundu.

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Fenerbahçe'nin ara transferin son günlerinde kadrosuna katmak için çalıştığı ancak sonuca ulaşamadığı Corinthians'lı Rodriguinho konusunda haddi aşan bir yorum yapıldı.

Brezilya kanalı Sport TV'de bu transfer girişimi değerlendiren eski futbolcu Fernando Baiano, Corinthians'ın 28 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'ye satmayarak hata ettiğini söyledi. Fakat bu hatayı şu küstahça sözlerle dile getirdi: "Daha dün Diego'yu parasını vererek yetersiz diye gönderen Türkler, yarın Rodriguinho'yu da aynı şekilde gönderirdi. Corinthians'ın tek kaybı 3-4 ay Rodriguinho'suz oynamak olurdu. Havadan 2 milyon euro kazanılırdı."

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