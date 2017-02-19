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Fenerbahçe için kritik hafta

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK HAFTA

Fenerbahçe'de dört kritik gelişmenin yaşanacağı bir haftaya bugün Kasımpaşa maçıyla başlıyor.

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Sarı lacivertli camiada dört kritik gelişmenin yaşanacağı bir haftaya bugün Kasımpaşa maçıyla başlıyor.

İşte Fenerbahçe'nin geleceğine ışık tutacak sürecin röntgeni...

KASIMPAŞA SON ŞANS

Fenerbahçe, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Kasımpaşa yenilgisi, Şampiyonlar Ligi ihtimalini de tehlikeye sokar. Bugünkü maç, ligdeki kaderini belirleyecek. Fenerbahçe kazanırsa, Krasnodar maçına da moralli çıkacak, en azından Şampiyonlar Ligi opsiyonunu sürdürecek.

GÖZLER SİLİVRİ'DE
Fettullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu "Şike Kumpas" davası yarın Silivri'de yapılacak duruşmayla başlayacak. 3 Temmuz süreciyle hesaplaşma yaşanacak. Başkan Aziz Yıldırım'ın da müşteki olduğu davada duruşmalar üst üste 5 gün yapılacak.

RUS RULETİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'da 1-0 yenildiği Krasnodar ile çarşamba günü Kadıköy'de rövanşa çıkıyor. Kasımpaşa ve Krasnodar maçlarında alınacak negatif bir sonuç, taşların yerinden oynamasına yol açar.

YARGITAY'DA SONA DOĞRU
Kumpas davasının başlamasının ardından Yargıtay'ın 3 Temmuz dosyası ile ilgili kararını bu hafta içinde vermesi beklentisi doğdu. Yargıtay, Başkan Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onarsa, mayısta kongre var. Fenerbahçe yönetimi, yeni sezona yeni yönetimle girebilir. 

Akşam
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