Fenerbahçe için Adam iddiası

ESPN’de yer alan haberde, Fenerbahçe’nin Stoke City’nin oyun kurucusu Charlie Adam’ı listeye aldığı belirtildi.

Dirk Advocaat’ın Sunderland ve İskoçya günlerinden tanıdığı bu nedenle transferi istediği kaydedildi. 31 yaşındaki futbolcu için Advocaat’ın özellikle Sunderland’de çalışırken çok istediği ifade edildi.



Övgüler Sow’a

Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal forması giyen Moussa Sow, Cezayir filelerine attığı golle alkış aldı. Grup aşamalarının son maçında ilk golünü atan Sow, aynı zamanda ilk kez 11’de forma giydi. Tecrübeli yıldız, Senegal basınında da övgüleri kaparken, takımın gerçek yıldızı olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcunun belirleyici olacağı aktarıldı. Öte yandan, Instagramdan Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını koyan Sow, takımını özlediğini belirtti.



İtalya’da Hernanes sesleri

Transfer dönemi bitmeden 10 numara bölgesine yeni bir isim arayan Fenerbahçe’de Hernanes sesleri yükseldi. İtalya basınında yer alan haberde, Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe ve Juventus’un temas kurduğu aktarıldı. Transfer görüşmelerinin olduğu kaydedilirken, sarı-lacivertlilerin 2 ile 5 milyon euro arasında bir bütçeye sahip olduğu dile getirildi. Öte yandan Juventus’un 31 yaşındaki Hernanes’i elden çıkarmaya hazır olduğu öne sürüldü.



Transfer içeriden

Dirk Advocaat, transferde sonuç alınamamasına karşın çareyi içeriden çözmeye devam ediyor. Sezon başında göreve gelir gelmez Jeremain Lens dışında transfer yapamayan Advocaat, kadrodaki bazı yıldızları ayağa kaldırdı. Josef de Souza, Şener, Hasan Ali, Ozan Tufan, Aatif ve Alper Potuk’u takıma monte eden Hollandalı teknik adam, devre arasında da bu durumu uyguladı.



Forvet hattında transfer yerine Jose Fernandao ile yola devam eden tecrübeli çalıştırıcı, 10 numara bölgesinde de kısa süreliğine de olsa çözümü buldu. Salih Uçan’ı devre arasından itibaren hazırlayan Advocaat, Medipol Başakşehir sınavında da genç oyuncusuna bu bölgede görev verdi.