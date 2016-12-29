Fenerbahçe gol yağdırdı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'la karşılaştı.

Kadıköy'de oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmayı 6-0 kazanan Advocaat'ın ekibi 2016'nın son maçını kazanarak devre arasına moralli girmenin keyfini yaşadı.

Grupta 4 maç sonunda 7 puan toplayan sarı-lacivertliler lider Gençlerbirliği'nin ardından 2. sırada yer aldı.

Fernandao muhteşem attı

37. dakikada Fenerbahçe, Fernandao'nun attığı mükemmel golle 1-0 öne geçiyor. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde buluşan Salih Uçan, havadan pasını altıpasın hemen dışında bulunan Fernandao'ya gönderiyor. Fernandao'nun rövaşatasında top kaleci Amir Güren'in solundan ağlarla buluşuyor.

Skertel farkı 2'ye çıkarttı

41. dakikada Fenerbahçe, Martin Skrtel'in attığı golle skoru 2-0 yapıyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Miroslav Stoch geçiyor. Stoch'un ortasına ön direkte kimse dokunamıyor ve top altıpas içinde sekip arka direkte bulunan Martin Skrtel'e geliyor. Skrtel'in gelişine çektiği şutta top Menemen Bld.Spor ağları ile buluşuyor.

Fenerbahçe, Fernandao'nun attığı golle farkı 3'e çıkarıyor. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yerden gönderdiği pas ile altıpasın hemen dışında buluşan Fernandao'nun gelişine çektiği şut kaleci Amir Güren'in müdahalesine rağmen ağlarla buluşuyor.

67. dakikada Fenerbahçe, Fernandao'nun attığı golle farkı 3'e çıkarttı.

Goller devam ediyor

Fenerbahçe, Samed Karakoç'un attığı golle skoru 4-0 yaptı. Samed Karakoç'un gelişine güzel bir şut çekerek farkı 4'e çıkarttı.

Fernandao hat-trick yaptı

78. dakikada Fernandao skoru 5-0 yapıyor. Şener Özbayraklı'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Fernandao, ceza sahası içerisine girdi. Kaleci Amir Güren'den de sıyrılan Fernandao şutunu çekti ve farkı 5'e çıkarttı. Fernandao bu golle hat-trick yaptı.

Fener şov: 6-0

Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un attığı golle farkı 6'ya çıkarıyor. Salih Uçan'ın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Miroslav Stoch, topu sağına çektikten sonra şutunu çekiyor, top kaleci Amir Güren'in sağından ağlarla buluşuyor.

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