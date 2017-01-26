Fenerbahçe Galatasaray'ı yıktı

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti.



Ülker Sports Arena'da oynanan dev derbinin ardından ligde Fenerbahçe 13. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank ise 14. mağlubiyetini aldı.



Sezonun ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçı da Fenerbahçe 87-103 kazanmayı başarmıştı.



FENERBAHÇE: 85 - GALATASARAY ODEABANK: 80



Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)



Fenerbahçe: Bobby Dixon, James Nunnally, Jan Vesely, Luigi Datome, Nikola Kalinic

Başantrenör: Zeljko Obradovic



Galatasaray Odeabank: Blake Schilb, Bruno Fitipaldo, Sinan Güler, Tibor Pleiss, Vladimir Micov

Başantrenör: Ergin Ataman



1. Periyot Sonucu: 19-27

2. Periyot Sonucu: 41-54 (22-27)

3. Periyot Sonucu: 64-66 (23-12)

4. Periyot Sonucu: 85-80 (21-14)

DERBİ MAÇTAN NOTLAR



Udoh ve Preldzic kadroda yer almadı



THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Odeabank'ı konuk eden Fenerbahçe'de ABD'li basketbolcu Ekpe Udoh, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertli takımın, Kızılyıldız MTS ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan pota altı oyuncusu, Avrupa Ligi'ndeki Panathinaikos Superfoods ve UNICS Kazan maçları ile Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler müsabakasında da forma giyememişti. Galatasaray Odeabank'ta ise Emir Preldzic sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.



Bennett ile Fitipaldo'nun derbi heyecanı



Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada, iki takımın yeni transferleri kadroda şans buldu. Fenerbahçe'nin Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'ten transfer ettiği Kanadalı basketbolcu Anthony Bennett, derbi mücadelesinde başantrenör Zeljko Obradovic'ten şans bekledi. Galatasaray Odeabank'ın Uruguaylı oyuncusu Bruno Fitipaldo da Fenerbahçe'ye karşı ilk kez forma giydi.



Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gösterdi



Sarı-lacivertli taraftarlar, derbi karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Ülker Sports Arena tribünlerini tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla oyunculara büyük destek verdi. Taraftarlar, maç öncesi Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ı ıslıklarla protesto ederken, Obradovic lehine tezahüratlarda bulundu. Öte yandan, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın oyuncuları Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Salih Uçan da maçı izleyenler arasında yer aldı.



Avrupa kupalarındaki ikinci maç



Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında Avrupa Ligi'nin ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 103-87 üstünlüğüyle sona ermişti.



Obradovic ile Ataman 32. kez rakip oldu



Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic ile Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, 32. kez karşılaştı. İki tecrübeli çalıştırıcının takımları arasında oynanan maçlarda Sırp başantrenör Obradovic 20, Ataman ise 11 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki deneyimli başantrenörün takımları arasında Avrupa Ligi'nde oynanan 10 maçın 7'sini Obradovic'in, 3'ünü ise Ataman'ın ekipleri kazandı.



Derbide yoğun güvenlik önlemleri



Karşılaşmanın oynandığı Ülker Sports Arena ve civarında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Emniyet güçleri, salon etrafında yoğun güvenlik önlemleri alırken, salon çevresindeki yollar araç trafiğine kapatıldı.