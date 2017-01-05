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Fenerbahçe forması giyeceği tarih belli oldu

FENERBAHÇE FORMASI GİYECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mehmet Ekici'nin sarı-lacivertli formayı giyeceği tarih belli oldu.

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Sarı lacivertlilerin 8 Ocak Pazar saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapacağı hazırlık maçının sırrı çözüldü. "Yürü be Kartallar" anlamındaki Go Ahead Eagles ile devre arası kampında yapılacak bu karşılaşma, Fenerbahçe tarafından rastgele seçilmedi. 

Pazar günkü bu sınav, eğer her şey planlandığı gibi gelişirse F.Bahçe'nin müstakbel transferi Mehmet Ekici'nin Sarı-Lacivertli camiaya takdim edilme maçı olacak. Ekici, büyük bir ihtimalle, klasik "Çubuklu" F.Bahçe formasını ilk kez Go Ahead Eagles sınavında giyecek. 

Akşam
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