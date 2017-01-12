Fenerbahçe dünyada 6. oldu

Fenerbahçe internet sitesi, UEFA Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu'na göre, 2016'nın ilk 6 ayında, dünyada en fazla ziyaret edilen futbol kulübü resmi siteleri arasında altıncı oldu.

UEFA, dünyada en çok ziyaret edilen kulüp internet sitelerini açıkladı. Yayımlanan araştırmada, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi, ortalama aylık 3,3 milyon ziyaretçiyle dünya genelinde altıncı sırada yer buldu.



Aylık ziyaretçi ortalamasına göre belirlenen sıralamada, İngiltere Premier Lig temsilcileri Manchester United 8,6 milyon ziyaretçiyle birinci, Arsenal 8,5 milyonla ikinci ve Liverpool 7,7 milyonla üçüncü sırada yer aldı.



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid 7,2 milyon, Barcelona da 6,3 milyon ziyaretçiyle İngiliz takımlarını takip etti.



Fenerbahçe, ortalama 3,3 milyon aylık ziyaretçiyle Chelsea, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Sao Paulo, Manchester City ve Juventus gibi kulüpleri geride bıraktı.



Galatasaray, 1,6 milyon ziyaretçiyle 18. sırada yer alırken, Beşiktaş ise ilk 20'ye giremedi.



Beşiktaş'ın sitesi, en fazla zaman geçirilenler arasında



Aylık ortalama ziyaretçi sayılarının hesaplandığı raporda, internet sitesinde geçirilen zaman ortalamasına da yer verildi.



Bir milyonun üstünde ziyaretçisi olan Beşiktaş Kulübünün internet sitesi, ortalama 4,5 dakikayla "futbolseverlerin en uzun zaman geçirdiği kulüp internet siteleri" sıralamasında üçüncü oldu.



Bu kategoride Alman ekibi Eintracht Frankfurt 5,5 dakikayla birinci ve Fransız temsilcisi Olympique Lyon da 4 dakika 40 saniyeyle ikinci sırayı aldı.



Fenerbahçe ve Galatasaray'ın internet siteleri ise ortalama birer dakika zaman harcanmasıyla alt sıralarda kaldı.