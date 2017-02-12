Fenerbahçe Bursaspor maçında Süper Lig rekorunu yerle bir etti !

Bursaspor deplasmanında bitime kısa süre kala Pablo Batalla'nın penaltıdan bulduğu golle 2 değerli puan kaybeden Fenerbahçe, bu sezon 70 gol kaydeden ilk Süper Lig kulübü oldu.

SIRADA GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ VAR

20'si Spor Toto Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi ve 8'i de UEFA Avrupa Lig olmak üzere 37 maça çıkan Fenerbahçe, 70 gol atıp; maç başına 1.8 gol ortalaması tutturdu. Fenerbahçe'ye bu anlamda en çok yaklaşan Galatasaray ve Beşiktaş oldular.

Galatasaray 28, Beşiktaş ise 34 maçın ardından toplamda 61'er gol attılar.Maç başına Galatasaray; 2.1, Beşiktaş ise 1.7 gol ortalaması yakaladı.