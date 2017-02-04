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''Fenerbahçe bu saatten sonra Mehmet Ekici'yi almaz''

''FENERBAHÇE BU SAATTEN SONRA MEHMET EKİCİ'Yİ ALMAZ''

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç'ten Mehmet Ekici için flaş iddia...

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Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Fenerbahçe'ye gitmek için her şeyi yapması nedeniyle kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, "Benim kanaatim Mehmet Ekici Türkiye'de başka takımda oynayamaz. Fenerbahçe'nin de bu saatten sonra alacağını düşünmüyorum." dedi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç Meriç, şunları söyledi:

"FENERBAHÇE BU SAATTEN SONRA ALMAZ"

"Bu konuda yönetimin tavrı net. Sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya devam edecek. Benim kanaatim Türkiye'de başka bir takımda oynayamaz. Fenerbahçe'nin de Mehmet Ekici'yi bu saatten sonra alacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe, Trabzonspor camiasını hiçe sayarak Ekici'yi almayacaktır. Başkanımız Muharrem Usta'nın katıldığı televizyon programında, 'İki camiayı germek için Mehmet Ekici'ye mi kaldı Fenerbahçe' sözleri de bunun kanıtı."

​Habertürk

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